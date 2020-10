Pioli: “Grande prestazione contro una squadra forte. Roma meglio sulle palle inattive”

Il Milan pareggia con la Roma e resta in solitaria al primo posto. Il tecnico rossonero Pioli ha parlato al termine del match.

PIOLI A SKY

Andrà a casa comunque felice?

Soddisfatto della prestazione, non è il momento di guardare la classifica. Poi inutile nasconderlo, i miei giocatori non erano soddisfatti a fine partita. Dopo una partita di ottimo livello e per tre volte in vantaggio i rimpianti ci sono, ci abbiamo provato fino alla fine e ci abbiamo creduto. Ma la prestazione è di ottimo livello contro una squadra molto forte che sapevamo non poter limitare del tutto, ma abbiamo concesso il giusto. Entrambe sono state pericolose sulle palle inattive, ma loro le hanno sfruttate meglio di noi. Una bella partita, con due squadre che prediligono un calcio offensivo, ma è la strada giusta. Questa prestazione ci dà questa convinzione.

L’assenza di Donnarumma

Gli errori fanno parte del calcio, non esistono calciatori che non sbagliano mai. Tatarusanu ha sbagliato i tempi di uscita sull’angolo, ma è un portiere forte, era all’esordio e potrebbe aver pagato qualcosa. Ma abbiamo fatto una buona prestazione, non mi soffermo mai sui singoli anche se le valuteremo. La prestazione della squadra è stata attenta, generosa, di forte identità, purtroppo non abbiamo vinto ma dobbiamo continuare ad analizzare bene le nostre partite. Il tempo è poco, lavoreremo sulle partite giocate.

Sui rigori e Giacomelli: vuole commentare?

No.

Avete confermato di avere cattiveria e di riempire l’area, ma in alcuni frangenti avete avuto un po’ troppa fretta

Sono d’accordo, soprattutto nel primo tempo dove la pressione della Roma non era fortissima sulla palla. Le squadre forti devono alternare palleggio e attacco degli spazi, ma in alcune scelte siamo stati poco lucidi. Bastava muovere la palla un po’ di più, accompagnare la fase offensiva e fare più la partita. Invece c’è stato qualche lancio lungo, se gli avversari scappano bene dobbiamo muovere la palla. Ma siamo stati pericolosi, potevamo fare più gol. Non dimentichiamoci che avevamo la Roma davanti, ha grandi calciatori. I miei calciatori stanno crescendo, avrò bisogno di tutti perché vogliamo andare in fondo a tutte le competizioni. Ci è mancata un po’ di precisione, potevamo comandare di più la partita.

Leao e Saelemaekers hanno cambiato le sue gerarchie?

Ho parlato chiaro a Leao e sono contento della sua prestazione, ha fatto quello che doveva. Ha i mezzi per farlo con ancora più continuità e deve insistere. E’ un giocatore giovane e forte, po sta crescendo Saelemaekers, poi ci sono Castillejo, Rebic, Hauge e Brahim. Sono contento che abbiamo alzato la competitività della squadra, ho tante scelte e dobbiamo continuare così.

Da dove nasce questa cattiveria e voglia del Milan? Quanto c’è di Ibra?

C’è tutto dentro, un ambiente positivo, sintonia di chi lavora a Milanello, siamo tutti dalla stessa parte per lavorare al meglio. E’ giusto sottolineare il nostro spirito, ho una squadra generosa che vuole sempre vincere. Non siamo secondi a nessuno sulla determinazione e infatti siamo la prima o la seconda squadra per contrasti vinti. I miei sono giocatori onesti con se stessi e con i compagni, sanno che devono dare il massimo.

Cosa vi ha lasciato questa giornata?

La preoccupazione, che vive la società ogni momento. Siamo controllati quasi tutti i giorni ma non siamo esenti da questa situazione. Stiamo facendo il massimo seguendo il protocollo, mascherine e distanze. In questo momento difficile è importante che si continui a giocare, mi auguro di poter dare svago ai tifosi e agli sportivi che possono magari gioire per qualche risultato e prestazione invece di pensare alle cose brutte. Mille tifosi si sentivano e la differenza si è percepita, è un brutto passo indietro.