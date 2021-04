Pinto: “Vogliamo riscrivere la storia. Fonseca? Oggi non si parla del futuro”

Le parole del General Manager giallorosso: "Ieri è stato un momento molto importante per la squadra, ci aspettiamo che in futuro potremo festeggiare con loro"

Redazione

Stasera il campo dirà tanto sul futuro della Roma: dall'Europa League passa la gloria ma anche la qualificazione per la Champions League, quasi ufficialmente sfumata in campionato. In relazione alla competizione in cui i giallorossi giocheranno il prossimo anno sarà impostato il calciomercato estivo. Se ne occuperò Pinto, oggi alla prima intervista in italiano, che ha parlato nel pre partita di Manchester-Roma:

PINTO A SKY SPORT

Cosa si aspetta da questa notte e cosa chiede la Roma da questa notte? E’ una partita importante per la Roma e per il calcio italiano. Ci aspettiamo una gara difficile ma siamo qui per fare un buon risultato. E’ solo l’andata, vogliamo essere concentrati per fare un buon risultato e riscrivere la nostra storia.

Quanto le sta piacendo l’atteggiamenti di Fonseca? E’ stato sempre un grande professionista, anche quando non ero ancora arrivato ha lavorato bene per la Roma. Oggi non è il giorno adatto per pensare al futuro, contano i 90 minuti e Paulo è il primo a pensare questo.

PINTO A ROMA TV

Una serata importante. Come va affrontata? E' una serata importante per la Roma e tutto il calcio italiano. E' una partita molto importante, siamo concentrati per provare a vincere. Non dimentichiamo che è un turno con due gare: oggi è importante fare una buona partita, ma dobbiamo ricordare che ci sarà un altro match a Roma.

Che partita si aspetta? Sono due squadre che giocano molto bene. Lo United ha il secondo attacco della Premier, ha giocatori molto forti. Noi abbiamo la nostra strategia e le nostre ambizioni: credo che insieme troveremo un buon risultato per il gruppo.

Che sensazioni le ha dato il primo impatto con i tifosi a Trigoria? Come tifoso del calcio, anche in Portogallo conoscevo la tifoseria della Roma, sempre passionale. Ieri è stato un momento molto importante per la squadra, ci aspettiamo che in futuro potremo festeggiare con loro.