Pinto: “Tare non merita una risposta. Belotti e Abraham hanno fatto bene giovedì”

Dybala ce la fa per il Mondiale? "Sta bene come può stare un giocatore infortunato. Però è positivo, motivato, ora vediamo come vanno le cose, speriamo che tutto vada bene".

Coppia Belotti-Abraham arma in più? "A una squadra come la Roma dispiace per gli infortuni e i giocatori, ma sono anche possibilità per gli altri. Una squadra con tante soluzioni come la nostra, il mister cambia e trova soluzioni diversi. Belotti e Abraham hanno fatto bene a Siviglia, abbiamo una rosa che ci permette di cercare soluzioni".