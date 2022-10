Pinto: “Siamo motivati. Non esistono scudetti di settembre e ottobre”

Le parole del gm portoghese poco prima dell'inizio della sfida con i nerazzurri: "Tutte le partite valgono tre punti, ma giocare con l’Inter è diverso"

Il gm della Roma Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della gara contro l'Inter. Queste le sue parole:

PINTO A DAZN

Partita che capita al momento giusto?“È una partita grande, è sempre il momento giusto. Abbiamo avuto una pausa di due settimane e siamo motivati per questa partita. Iniziamo un periodo con tante partite, 12 partite in 40 giorni, ed è un bell’ambiente per iniziare questo percorso”.

Si aspettava questo avvio?“Noi abbiamo sempre l’aspettativa di vincere tutte le partite, ma anche l’esperienza per fare le cose piano piano. Ho detto sempre che il mercato influisce il 20% per quello che è il successo sportivo e poi dobbiamo fare lavoro quotidiano. Come ha detto Spalletti ieri non ci sono scudetti di settembre o ottobre e oggi vogliamo fare il nostro”.

C’è un problema con gli scontri diretti? “Tutte le partite valgono tre punti, ma giocare con l’Inter è diverso. Quando sono arrivato si diceva che non vincevamo con l’Atalanta o i derby e questo è cambiato. Io sono convinto che alla fine della stagione riusciremo a vincere partite importanti. Per me però vincere con Inter o Udinese ha lo stesso valore”.