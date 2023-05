Pinto: “Dybala non è al 100%. Vogliamo che arrivi in forma per la finale”

Le sue parole: "Paulo non si sentiva al 100% e abbiamo deciso di fargli saltare la partita"

Redazione

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Salernitana. Queste le sue parole:

PINTO A DAZN

Su Dybala che non è in distinta. "Penso che come tutti avete visto lui ha perso una botta incredibile a Bergamo e ora sta recuperando. La nostra priorità è farli arrivare tutti bene alla finale. Paulo non si sentiva al 100% e abbiamo deciso di fargli saltare la partita. Con lo staff medico stiamo facendo in modo che arrivi al meglio al finale di stagione".

Sul Bayer. "Io sono rimasto sorpreso dalle dichiarazioni dei tesserati del Bayer. Nel calcio due cose sono fondamentali: il risultato, e a Budapest purtroppo per loro andremo noi, e il rispetto. La Roma negli ultimi sei anni ha fatto quattro semifinali europee, merita rispetto anche Mourinho che ha vinto 26 titoli in carriera, 12 semifinali. Abbiamo fatto un percorso europeo in questi anni pregno di difficoltà, ma siamo andati due volte in finale. Mi sembra un po' troppo quello che hanno detto. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, della leadership del tecnico e della tifoseria. Speriamo che dopo la finale arrivino altre critiche, perché vorrà dire che abbiamo alzato la Coppa".

C'è voglia di continuare ancora con Mourinho? "Penso che anche se si parla tanto di molte cose, se tutte le cose che si dicono fossero state vere noi non avremmo potuto convivere. Pensiamo a due persone che fanno il pranzo tutti i giorni insieme, se quello che si diceva era vero non avrebbero neanche potuto mangiare. Ci saranno posti e momenti giusti per parlare del futuro. Oggi non è né il giorno né tantomeno il momento giusto".