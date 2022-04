Pinto: “Con Veretout nessuna rottura, speriamo torni presto”

Il general manager della Roma ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro la Samp dei giallorossi

Essere in lotta per il quarto posto è in linea per l'inizio di questa stagione o si aspettava di più? "Io penso che ripeto sempre le stesse cose, prepariamo le partite come se fossero sempre una finale per vincere i tre punti, se riusciamo ad avere questa mentalità alla fine della stagione sarà una cosa positiva. Questo è il nostro focus, sappiamo che con la Conference giochiamo ogni 3-4 giorni ma siamo pronti per questo finale di campionato e per fare le cose bene".