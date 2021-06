Petrachi: “Mourinho è un gestore, non me lo aspettavo alla Roma”

L'ex ds della Roma: "Si parlava di altri tecnici, ma è un grande allenatore e spero per i tifosi che possa fare bene"

L'ex ds della Roma Gianluca Petrachi è tornato a parlare, in attesa di una nuova avventura. Intervistato da Sportitalia, il dirigente salentino ha commentato l'arrivo di Mourinho a Trigoria: "Non mi aspettavo Mourinho alla Roma. Si parlava di altri tipi di tecnici, allenatori che potessero costruire. Mourinho è un gestore. Se l'avrei preso? Non entro nel merito delle scelte. È un grande allenatore e spero per i tifosi della Roma che possa far bene". La Roma ha licenziato Petrachi ormai quasi un anno fa. Il ds ha poi vinto il primo appello della causa con il club, che ha pagato i 5 milioni di euro di penale.