Petrachi diventa… Babbo Natale: ecco i tre regali per Pallotta, Fonseca e i tifosi

Non è un caso che a Firenze Fonseca abbia indossato un cappello stile “Petrachi”. Per i social sono diventati subito i Peaky Blinders, i protagonisti della serie di successo targata Netflix e ambientata a Birmingham dopo la prima guerra mondiale. Lì Thomas Shelby, i suoi fratelli e alleati indossano il cappello con cui poi i tifosi si sono divertiti a realizzare fotomontaggi. In realtà quello tra Fonseca e Petrachi è un feeling nato dai primi incontri di quest’estate a Madrid, quelli in cui l’ex Torino ha deciso che sarebbe diventato lui l’allenatore della Roma. Da quel momento si parlano tutti i giorni e anche nei primi momenti di difficoltà Petrachi non ha fatto mancare al portoghese il suo sostegno, sia pubblicamente che privatamente. Per questo per lui ha in mente già un regalo speciale di Natale. Ma non solo: il d.s. vuole accontentare anche le richieste di Pallotta di abbassare il monte ingaggi e quelle dei tifosi, che chiedono a gran voce il rinnovo di Pellegrini.

