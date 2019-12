Perotti-Dzeko, l’esultanza è spinta. Il Monito: “Occhio alla mano bomber” – FOTO

È un lunedì di sorrisi in casa Roma. Il 3-1 alla Spal ha permesso ai giallorossi di avvicinarsi al terzo posto occupato dalla Lazio in attesa della sfida di stasera tra la squadra di Inzaghi e il Cagliari. Il buon umore si vede anche dalle esultanze social, una delle quali di Diego Perotti. Il Monito ha postato una foto in cui è con Dzeko e Pellegrini dopo il gol su rigore e “accusa” Edin di festeggiamenti troppo “hot”: “Occhio alla mano bomber”, la didascalia scelta per la storia su Instagram.