Pellegrini, sempre più “capitano” assenze: 23 partite saltate in un anno solare

Il capitano spera di tornare per il derby ma in questa stagione ha giocato una sola partita da 90 minuti. I problemi muscolari lo affliggono da mesi e a fine stagione non è escluso un ritorno di fiamma dell'Arabia Saudita

Redazione

Capitano si, ma quando capita appunto. Lorenzo Pellegrini, infatti, è ancora ai box per l'ennesimo infortunio che ogni volta blocca i tentativi di crescita del numero 7. Proprio dopo il gol e l'assist col Servette, infatti, è arrivato un nuovo problema muscolare che lo sta tenendo in infermeria almeno fino al derby. Ma è la cronologia degli stop di Lorenzo a preoccupare. Più di voci di gossip che comunque non lo lasciano tranquillo. Da inizio stagione Pellegrini ha giocato solo 5 partite, di cui appena una per 90' (a Verona) per un totale di 324 minuti. Meno di Dybala tanto per citare un altro infortunato cronico. Ma non è solo questa stagione ad essere "sfortunata". Nell'ultimo anno solare ad oggi sono ben 9 gli infortuni che hanno impedito al centrocampista di indossare la fascia da capitano. Per un totale, considerando anche la partita di domenica col Lecce, di ben 23 partite out tra campionato e coppe.

Senza contare la Nazionale che ha visto Pellegrini scendere in campo da titolare l'ultima volta addirittura il 23 marzo scorso. In questa stagione sono 51 i giorni di infermeria per problemi prima per gli adduttori e poi alla coscia. Insomma urge una soluzione anche perché Lorenzo è fondamentale nel gioco della Roma, soprattutto per le cosiddette qualità di "collegamento" tra i reparti di cui ha parlato anche Mourinho dopo Roma-Monza. Tuttavia anche per lui, così come per Smalling, bisognerà fare chiarezza entro la fine della stagione. Il contratto di Lorenzo infatti è tra i più pesanti in rosa e dopo aver detto no all'Arabia in estate l'opportunità potrebbe riproporsi. E la Roma, come un po' tutti i club italiani, le offerte le sta sempre a sentire.

