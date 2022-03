Pellegrini fa sette gol in campionato: eguagliato il suo record personale

Il capitano giallorosso ha raggiunto la quota dello scorso anno e può superarla con un numero molto inferiore di presenze

La Roma conquista un punto nel finale contro l'Udinese grazie a un rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso è stato freddo sul dischetto, consegnando un pareggio ormai insperato alla squadra di Mourinho e tornando a segnare dopo due mesi (l'ultimo era stata la punizione con la Juve). Ed eguagliando il suo record realizzativo personale. Con la rete di stasera, infatti, Pellegrini ha raggiunto quota sette in questo campionato, in venti partite giocate. È il suo miglior risultato in carriera, stabilito lo scorso anno, quando i sette gol erano però arrivati in 34 gare complessive in Serie A. Ora ha a disposizione altre nove partite per stabilire il suo nuovo record.