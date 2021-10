Pellegrini, c’è la firma sul rinnovo fino al 2026: a breve l’annuncio

Manca anzitutto un passaggio burocratico, ma ormai è tutto pronto per il nuovo contratto da 4 milioni a stagione più bonus senza clausola rescissoria

Il giorno è ormai arrivato: Lorenzo Pellegrini ha firmato il rinnovo di contratto con la Roma fino al 2026. Il presidente Friedkin ha voluto fortemente la permanenza del capitano, trovando l’intesa con gli agenti del calciatore. L’accordo era stato trovato già in settimana in un incontro a Trigoria, anche se ormai se ne parlava da tempo. L'annuncio arriverà a breve, ma intanto il club può contare di aver blindato il suo capitano e l'uomo più in vista del momento, tanto da far pressare lo stesso Mourinho per il rinnovo del contratto. Dopo 9 partite giocate è arrivato già a quota 6 reti e 2 assist e la sua assenza nel derby si è sentita.