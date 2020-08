Pedro, ok l’intervento alla spalla: “Torno presto” – FOTO

Pedro può tirare un bel sospiro di sollievo. L’esterno promesso sposo della Roma è stato sottoposto a intervento chirurgico a Londra dopo la sub-lussazione alla spalla che si è procurato durante la finale di FA Cup contro l’Arsenal: “L’operazione è andata bene, tornerò presto. Peccato non aver vinto l’FA Cup. Grazie a tutti per i messaggi di affetto”, il suo messaggio sui social, per i tifosi del Chelsea ma anche per quelli della Roma che lo aspettano.

I tempi di recupero sono di circa un mese: sarà a disposizione per la fase di ritiro prima dell’inizio del prossimo campionato di Serie A. Nelle prossime settimane l’arrivo a Roma e la firma ufficiale sul contratto.