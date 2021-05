Paul Stewart: “Mourinho esonerato dal Tottenham per problemi finanziari”

L'ex giocatore ha rivelato che gli Spurs avrebbero allontanato Mourinho a una settimana dalla finale di Coppa di Lega per evitare di pagare un bonus previsto in caso di trofeo o di qualificazione in Champions

Il Tottenham avrebbe esonerato José Mourinho per evitare di pagare un oneroso bonus in caso di trofeo o della qualificazione in Champions League. A rivelarlo è Paul Stewart, quattro stagioni con gli Spurs tra gli anni '80 e '90, spiegando le ragioni di un allontanamento che, a una settimana dalla finale di Coppa di Lega col Manchester City (poi persa per 0-1 sotto la nuova gestione di Mason), era sembrato a tutti sorprendente. "Probabilmente abbiamo fatto un passo indietro negli ultimi due anni e non so perché abbiano assunto José solo per licenziarlo una settimana prima di una finale di coppa", ha dichiarato Stewart ai microfoni di Football FanCast. "Sembrava ridicolo, ma da quello che mi è stato detto era a causa dei soldi e di quanto avrebbero dovuto pagarlo se avesse portato gli Spurs tra i primi quattro o vinto un trofeo".