Passeggiata romana per l’Helsinki: sui social il curioso siparietto con la polizia

I finlandesi hanno raccontato il colloquio con gli agenti prima di ricevere il via libera per fare una passeggiata nella capitale

L'HJK Helsinki si prepara a quella che è forse la partita più importante della sua storia, davanti a 60mila persone. Un palcoscenico clamoroso per i finlandesi, raggiunti da circa 200 tifosi per una serata comunque storica. Questa mattina la squadra si è goduta anche la città, nonostante il tempo, con una passeggiata per le vie della capitale. A raccontarlo è stato lo stesso HJK sui social, che racconta anche un siparietto con la polizia: "Quindi, cosa volete fare?", "Una passeggiata mattutina" rispondono i finlandesi. "Davvero? Tutta la squadra?", chiedono le forze dell'ordine. "Sì certo". "Va bene, quindi volete che camminiamo? Vi sentite al sicuro?", aggiungono gli agenti: "Bene, allora andiamo!"