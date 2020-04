Parrucchieri chiusi? No problem. A Smalling ci pensa la moglie: “Ma non voleva” – FOTO

Il lockdown continua e i calciatori, come i comuni mortali, affrontano i piccoli “problemi” quotidiani chiusi in casa. Tra questi c’è sicuramente la chiusura dei parrucchieri. Molti hanno optato per la rasatura totale, vedi Veretout, Zappacosta o Pellegrini. Ma per chi ha i tagli più complessi è un’opzione da non considerare. Tra questi c’è Chris Smalling, che arrivato al limite si è convinto a farsi sistemare il look dalla moglie, che ha poi pubblicato su Instagram le foto del prima e del dopo. “Non male per il mio primo tentativo fatto con forbici terribili. – scrive la signora Smalling -. Morivo dalla voglia di farlo, ma Chris fino ad oggi non me lo lasciava fare”.