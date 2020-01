Parma-Roma, c’è Pairetto in Coppa: dal bilancio positivo al rosso dubbio a Mancini

Dopo la doppia sconfitta nel 2020, la Roma tornerà in campo giovedì sera alle 21.15 al Tardini di Parma per la sfida di Coppa Italia. Il match sarà diretto da Pairetto, con assistenti Bresms e Baccini, mentre in cabina Var ci saranno Sacchi e Galetto. Sarà la quinta designazione giallorossa, prima in Coppa, per il fischietto di Nichelino, che al momento vanta un bilancio positivo nelle direzioni con la Roma.

BORSINO – Tre vittorie e una sola sconfitta nel computo delle partite arbitrate da Pairetto, con l’ultimo precedente ricco di polemiche nonostante il risultato positivo per la Roma. Si tratta infatti della sfida del Dall’Ara di quest’anno risolta nel finale da Dzeko, nella quale ci fu sia l’episodio dubbio del rigore per il fallo di Kolarov sia quello dell’espulsione di Mancini per doppia ammonizione. Prima di quell’incontro, il fischietto di Nichelino ha diretto i giallorossi nella sconfitta casalinga con la Spal l’anno scorso e nelle vittorie della stagione 17/18 contro Genoa (2-1) ed Hellas Verona (3-0).