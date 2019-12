James Pallotta ha deciso di non lasciare il mondo del calcio. Secondo quanto riporta La Repubblica, l’imprenditore statunitense, dopo la chiusura delle trattative con Friedkin per la cessione della Roma, vorrebbe acquistare un club inglese. Il miliardario di Boston avrebbe chiesto al suo consigliere di fiducia, Franco Baldini, di individuare una società oltremanica, anche di seconda divisione, da rilevare in futuro.