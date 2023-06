Ozbek (pres. Galatasaray): “Icardi vuole restare, siamo in contatto col PSG”

Dursun Ozbek, presidente del Galatasaray, ha rilasciato un'intervista al quotidiano turco Sabah. Queste le sue parole su Mauro Icardi: "Non sarà un'operazione facile perché c'è l'interesse dei club sauditi ed Europei, ma ci sono altri fattori come la posizione di Icardi. Stiamo cercando di offrire condizioni migliori, siamo in costante contatto con il giocatore e con il PSG. Cerchiamo sponsor: Icardi vuole restare". L'argentino è stato accostato in queste ore alla Roma, dall'Argentina parlano di un'offerta pronta di circa 8 milioni di euro. I giallorossi sono a caccia di una punta dopo l'infortunio di Tammy Abraham.