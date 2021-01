Osti: “Dobbiamo trovare ancora la nostra identità, abbiamo un attacco forte”

Tutto pronto per la gara dell’Olimpico tra Roma e Sampdoria. Nel pre partita ha parlato a Dazn il diesse blucerchiato Carlo Osti, che ha presentato così il match:

Domani sarà il primo giorno di mercato. A Ranieri serve un attaccante, si fa il nome di Karaman del Fortuna Dusseldorf.

Di attaccanti ne abbiamo tanti e bravi, non è un reparto che deve essere toccato.

Quindi a Ranieri non serve un altro attaccante.

Ranieri non ha bisogno di attaccanti. Penso che questa squadra debba trovare la propria identità, che ha trovato in alcune partite e meno in altre. Questa è una squadra costruita per fare un campionato di sofferenza minore rispetto al precedente.