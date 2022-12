Orsato e il vantaggio su rigore per l’Argentina: in Juve-Roma non è stato così

La sfida tra Argentina e Croazia si sblocca con un rigore concesso da Orsato per un fallo su Alvarez finalizzato poi dal capitano LeoMessi. Anche in questo caso, come avvenne nella prima partita della competizione tra Qatar ed Ecuador, il calcio di rigore, dato sul finire dell'azione, ha richiamato alla memoria dei tifosi della Roma un episodio che avrebbero di certo voluto dimenticare; ovvero quello avvenuto un anno fa in occasione di Juve- Roma. In quel caso il direttore di gara, non aspettò, come da regolamento, lo sviluppo dell'azione, ma diede subito il calcio di rigore a favore della squadra di Mourinho nel momento in cui Tammy Abraham subì il fallo. Senza contare che l'attaccante inglese, se l'azione fosse proseguita regolarmente, avrebbe segnato a botta sicura. Il rigore fallito poi da Veretout, ancora risuona nella mente del popolo romanista. In questo campionato del mondo, Orsato sembra aver corretto il tiro ma alle spalle ha un popolo che rimpiange ancora quell'episodio.