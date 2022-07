Opa Roma, Oriani (prof. LUISS): “Delisting comporta meno vincoli nella gestione”

Il professore di Finanza aziendale ha spiegato funzionamento e vantaggi del delisting

Redazione

Il professore di Finanza Aziendale con cattedra alla Luiss Business School di Roma è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del club per chiarire la situazione riguardante l'OPA e i relativi vantaggi. Queste le sue parole:

Cos’è concretamente il delisting? "È un’operazione con cui una società quotata ritira le proprie azioni dalle negoziazioni in Borsa attraverso un’offerta con cui riacquista le azioni. Operazione che trasforma una società quotata in una società non quotata. A valle dell’operazione di delisting le azioni dell’AS Roma non saranno più quotate sulla Borsa italiana".

Quali sono i vantaggi dell’uscita dalla Borsa? "Permetterebbe di concentrarsi sulla gestione della società, di gestire i propri investimenti sulla società senza considerare i vincoli legati alla quotazione in Borsa. Una società quotata in Borsa é soggetta a molte pressioni di soggetti esterni. Al contrario, una società non quotata può essere gestita con maggior concentrazione e focalizzazione sugli obiettivi della società e minor preoccupazione per le questioni legate ai mercati finanziari".

Il Club ha lanciato un’OPA accompagnata da un programma di vantaggi per gli azionisti, cosa ne pensa? "Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dell’OPA infatti è allineata ad altre operazioni simili. L’elemento interessante è legato alla presenza di un programma di fidelizzazione. Oggi chi possiede le azioni dell’AS Roma è un tifoso oltre che un investitore. L'introduzione dii fidelizzazione, non monetaria, è un modo per riconoscere che il club è una società le cui azioni sono state comprate prima da tifosi che da investitori".

Perché secondo lei un azionista dovrebbe vendere? "L’azionista fa una valutazione in base al prezzo di offerta da parte della società. Per rendere più convenienti queste operazioni, il prezzo che viene offerto oggi dalla società comprende un “premio” rispetto alle ultime quotazioni delle azioni. C’è poi una componente affettiva: chi vende l’azione nell’ambito di questa operazione beneficerà anche del programma loyalty".

Cosa succede al programma loyalty se l’Opa non va in porto? E come proseguirà il delisting? "Basandosi sui documenti, c’è un piano b per il delisting, già approvato dalla Consob, pronto a seguito un eventuale fallimento dell’OPA. Ciò non comporterebbe svantaggi economici per gli investitori (perché il prezzo delle azioni sarebbe allineato all’OPA) che però non potrebbero più accedere al programma loyalty specifico per l’operazione in corso in questo momento".