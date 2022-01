Oliveira: “Tre punti importanti. Dobbiamo credere in noi stessi”

Il centrocampista portoghese: "Sono contento per aver vinto queste ultime tre partite"

Al termine della gara vinta ad Empoli, Sergio Oliveira ha rilasciato una intervista a Roma TV +. Ecco le sue parole: "Conquistare i tre punti era la cosa più importante, il gruppo sta bene abbiamo fatto una buona partita ed è stata una vittoria importante. Cambiare squadra a gennaio non è mai facile, ci siamo preparati al meglio perché sappiamo che gli obiettivi di questo club sono grandi. Spero di continuare sulla buona strada. Fare gol non significa niente per me, sono contento per aver vinto queste ultime tre partite. La cosa più importante, come ho detto nella mia prima intervista, è il lavoro quotidiano, dobbiamo credere in noi stessi e migliorare partita dopo partita. Oggi, ripeto, sono importanti i tre punti conquistati, i quattro gol fatti nel primo tempo. Ora dobbiamo fare meglio perché c'è sempre da migliorare".