Olanda-Italia, Zaniolo e Spinazzola partiranno dall’inizio – FOTO

Tutto pronto per il secondo impegno della Nazionale in Nations League, con la partita contro l’Olanda che si disputerà alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam alle 20.45. Qualche cambio per Mancini rispetto all’undici titolare che ha affrontato la Bosnia, novità che riguardano da vicino anche la Roma. Come riporta infatti il profilo Twitter della Nazionale, Sia Nicolò Zaniolo sia Leonardo Spinazzola partiranno infatti dall’inizio nel 4-3-3- consueto del commissario tecnico azzurro. Davanti a Donnarumma la linea difensiva sarà completata da Bonucci, Chiellini e D’Ambrosio, mentre a centrocampo torna in regia Jorginho con l’inamovibile Barella e il debutto dal primo minuto di Locatelli. Insieme a Zaniolo ci saranno in avanti Immobile e Lorenzo Insigne.