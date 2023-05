Nuovo Stadio, Erbaggi (FdI): “Dubito che si farà. Ci sono notevoli criticità”

Stefano Erbaggi, membro di Fratelli d'Italia, ha parlato del nuovo stadio della Roma dopo il voto favorevole sulla pubblica utilità ottenuto ieri: "L’Assemblea capitolina ha votato favorevolmente la pubblica utilità per lo stadio della Roma, il che non vuole dire che lo stadio si farà, ma che adesso la Roma potrà predisporre un progetto dettagliato che dovrà soddisfare tutte le nostre prescrizioni richieste dagli uffici competenti". Queste le prime parole di Erbaggi che poi conclude: "Personalmente nutro forti dubbi che lo stadio possa essere realizzato in questa ubicazione in quanto ci sono delle notevoli criticità relative a espropri, mobilità, trasporto pubblico e parcheggi, difficilmente risolvibili. Ma a questa Amministrazione capitolina non interessano i fatti, ma due titoli di giornali temporanei".