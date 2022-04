Non solo la Roma, Friedkin vicini all’acquisto del Cannes

Secondo i media d'oltralpe, la chiusura dell'operazione dovrebbe arrivare a fine maggio

Secondo quanto riporta RMC Sport, i Friedkin sono prossimi ad acquistare l'ASCannes: club di terza divisione francese. A detta dei media d'oltralpe, la chiusura dell'operazione dovrebbe arrivare alla fine del mese prossimo. Durante la famosa kermesse cinematografica che si svolgerà sulla Croisette tra il 17 e il 28 maggio. Tempi stretti per l'attuale proprietà giallorossa che in quegli stessi giorni potrebbe doversi recare anche a Tirana per la finale di Conference del 25 maggio in caso di qualificazione contro il Leicester. I contatti tra le due parti sono intensi: "Niente è firmato, ma il affare è sulla buona strada" ha dichiarato Anny Choutarde, presidente del club francese.