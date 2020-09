Nesta: “Per Zaniolo è stata una brutta botta. Totti deve tornare, la Roma è casa sua”

Il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha parlato ai microfoni di Sky Sport sull’impegno contro la Roma di Fonseca e sui temi di attualità giallorossa. Queste le sue parole:

Che tipo di partita ti aspetti?

Questa per noi sarà la prima partita. Abbiamo cominciato tardi il ritiro perché abbiamo finito tardi la stagione con i playoff, quindi è una grande occasione per confrontarci contro una squadra come la Roma. Sarà davvero una grande partita.

Che consiglieresti di fare a Francesco Totti?

Credo che Totti debba parlare con la società e capire cosa vuole fare. Se riterrà opportuna la proposta della Roma allora deve accettare. La Roma è casa sua.

A Zaniolo invece? Quale consiglio puoi dargli?

Parliamo di una situazione molto difficile. Ci sono giocatori più fragili, che hanno più problemi. Io mi sono operato dieci volte e ho concluso la mia carriera come volevo. Zaniolo si opererà, dovrà lavorare ma è talmente forte che tornerà ai suoi livelli. Il secondo infortunio sicuramente è una bella botta, ma ce la farà.