Nazionale Femminile Under19, quattro giallorosse convocate per l’Europeo

Battistini, Massimino, Ferrara e Corelli sono le giocatrici della Roma che giocheranno il torneo in Repubblica Ceca

Venerdì 24 giugno la Nazionale femminile Under 19 partirà per la Repubblica Ceca, dove da lunedì prossimo sarà impegnata per la fase finale degli Europei di categoria. “Andiamo a divertirci” sottolinea il tecnico Sbardella, che oggi ha diramato la lista delle venti ragazze convocate che prenderanno parte alla kermesse continentale. Una rosa composta da dieci ragazze classe 2003 e da altrettante giocatrici ‘sotto età’. Sono 4 le giallorosse convocate: Battistini, Massimino, Ferrara e Corelli.