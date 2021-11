Nazionale, ecco i convocati: ci sono Pellegrini, Mancini, Cristante e Zaniolo

Tra i 28 che prenderanno parte alle sfide contro Svizzera e Irlanda del Nord, ci sono 4 giallorossi

Diramata la lista dei convocati della Nazionale italiana. Nei 28 convocati da Roberto Mancini per le sfide contro la Svizzera il giorno 12 novembre all'Olimpico, e l'Irlanda del Nord il 15 a Belfast, ci sono Gianluca Mancini ,Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante e Nicolò Zaniolo. Il 7 della Roma verrà valutato per il lunch match di domenica e sarà in lotta per una maglia da titolare contro gli elvetici, mentre il centrale di difesa (ieri capitano in Conference), è sempre più leader e proverà a superare uno tra Bonucci e Chiellini nelle gerarchie del tecnico. Contro la Svizzera dovrebbe partire dalla panchina, così come Cristante. Si rivede anche Zaniolo, che proprio in Nazionale contro l'Olanda si è visto rallentare il suo processo di crescita a causa del brutto infortunio. Se gli verrà concessa una chance, proverà a convincere mister Mancini di meritare l'azzurro.