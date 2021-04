Nasce la Super League fondata da 12 club europei. La Roma tra le invitate?

È ufficiale: dodici top club europei hanno annunciato la creazione della Super League. La nuova competizione calcistica europea, come si legge sul comunicato diffuso dalle società sui propri siti ufficiali, comprenderà al momento dodici squadre: Juventus, Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona. A queste se ne aggiungeranno altre fino a un massimo di 15 club fondatori, con l’aggiunta di altre cinque società ogni stagione per un totale di 20. Al momento, quindi, non c’è la Roma tra i club italiani che hanno aderito al progetto.

Ecco il comunicato della Juventus, congiunto a quello delle altre società dal Liverpool al Real Madrid: “Juventus Football Club S.p.A. annuncia la sottoscrizione di un accordo con altri top club europei, ossia Associazione Calcio Milan S.p.A., Arsenal Holdings Limited, Club Atlético de Madrid S.A.D., Chelsea Football Club Limited, Football Club Barcelona, F.C. Internazionale Milano S.p.A., The Liverpool Football Club and Athletic Grounds Limited, Manchester City Football Club Limited, Manchester United Football Club Limited, Real Madrid Club de Futbol e Tottenham Hotspur Limited, per la creazione di una nuova competizione calcistica europea, la Super League. I club hanno concordato di partecipare alla Super League con un progetto di lungo termine. È previsto che altri top club europei aderiscano al progetto Super League, così da costituire un nucleo di club composto da un numero massimo di 15 membri fondatori permanenti, ai quali, in ciascuna stagione sportiva, si aggiungeranno altri club secondo un processo di ammissione, per un totale di 20 club”.

Super League, ci sarà anche la Roma?

Di queste 12 società fondatrici della nuova Super League, sono tre quelle italiane: Inter, Juventus e Milan. Si vocifera però che a queste potrebbe aggiungersi anche una quarta squadra invitata dalla Serie A e questa potrebbe essere proprio la Roma. Al momento non ci sono conferme in tal senso e si attendono novità nelle prossime ore. In giornata l’Uefa ha diramato un comunicato durissimo spiegando le conseguenze per i club che avrebbero aderito a questa Super League, ovvero l’esclusione da tutte le competizioni Uefa e Fifa – quindi anche i campionati nazionali – e l’impossibilità dei calciatori di rappresentare le rispettive nazionali, compresi ovviamente Mondiali ed Europei.

Cosa succede a chi partecipa alla Super League?

Il comunicato dell’Uefa: “Ci teniamo a ribadire che noi – UEFA, FA inglese, RFEF, FIGC, Premier League, LaLiga, Lega Serie A, ma anche FIFA e tutte le nostre federazioni affiliate – resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto, un progetto che si fonda sull’interesse personale di pochi club in un momento in cui la società ha più che mai bisogno di solidarietà. Prenderemo in considerazione tutte le misure a nostra disposizione, a tutti i livelli, sia giudiziario che sportivo, al fine di evitare che ciò accada. Il calcio si basa su competizioni aperte e meriti sportivi; non può essere altrimenti. Ai club interessati sarà vietato giocare in qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale, e ai loro giocatori potrebbe essere negata l’opportunità di rappresentare le loro squadre nazionali. Ringraziamo quei club di altri paesi, in particolare i club francese e tedesco, che si sono rifiutati di iscriversi. Chiediamo a tutti gli amanti del calcio, tifosi e politici, di unirsi a noi nella lotta contro un progetto del genere se dovesse essere annunciato. Questo persistente interesse personale di pochi va avanti da troppo tempo. Quando è troppo è troppo”.