Napoli, Spalletti sulla polemica arbitri: “Lamentarsi è da sfigati”

Luciano Spalletti nella conferenza stampa del prepartita contro il Bologna ha ribadito la sua posizione sulla polemica rivolta agli arbitri

Spalletti alla vigilia della partita contro il Bologna ha fatto chiarezza sulla sua espulsione al termine della partita contro la Roma. L'allenatore ha specificato che non ci sono giustificazioni e quello che è accaduto è stata colpa sua. Le parole del tecnico toscano in conferenza stampa: "Il rapporto con gli arbitri ce l’ho buono un po’ con tutti. Il colloquio con Irrati, quarto uomo, l’ho avuto. Lamentarsi è da sfigati. Bisogna tramutare in uno stimolo ogni cosa. Io non sono stato né ironico né irrispettoso. Se Massa l’ha recepita così devo cambiare io qualcosa. Devo andare a essere più chiaro quando voglio parlare a un arbitro”.