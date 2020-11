Napoli-Roma, Villar: “Ci rialzeremo insieme, più forti di prima” – FOTO

Ripartire, subito. E’ questa la missione della Roma dopo il brutto k.o. subito dal Napoli. Una sconfitta arrivata dopo 16 risultarti utili consecutivi in campionato che non deve impedire ai giallorossi di riprendere immediatamente il loro percorso. Lo sa bene anche Gonzalo Villar, subentrato ieri al posto di Veretout e presto naufragato assieme ai compagni nell difficile serata del San Paolo. Lo spagnolo ha postato un messaggio su Instagram, mostrando grande voglia di riscatto: “Ci sono dei giorni in cui va tutto storto. Ci rialzeremo più forti di prima. Sempre insieme!”.