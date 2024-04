Napoli-Roma, la moviola: Sanches causa il rigore su Kvaratskhelia

Domenica molto importante per la Roma che al Maradona affronta il Napoli di Francesco Calzona per proseguire la corsa alla prossima Champions League allontanando Lazio e Atalanta (al momento a -3 e -4). L'arbitro del match è Simone Sozza della sezione di Seregno con Bercigli e Scatragli come assistenti. Per la terza volta in stagione Sozza arbitrerà una partita della Roma, la terza trasferta dopo quelle di Cagliari (successo giallorosso per 1-4) e Torino con la Juventus (sconfitta per 1-0). Al Var c'è Abisso con Irrati come Avar. Colombo il quarto uomo.