Napoli-Roma, giallorossi in partenza domani alle 10.45 da Termini

La Roma prepara l’insidiosa trasferta di Napoli. Gli uomini di Fonseca puntano al 17esimo risultato utile consecutivo in Serie A e per farlo servirà una grande prestazione nel big match di domenica sera contro gli azzurri. I giallorossi partiranno domani mattina alle 10.45 da Termini per raggiungere il capoluogo campano in treno. Dzeko e compagni si prepareranno al meglio per l’appuntamento del San Paolo mentre Bruno Conti, accompagnato da una delegazione romanista, porterà una corona di fiori davanti al murale dedicato a Maradona ai Quartieri Spagnoli. La Roma sarà orfana di Smalling, ancora alle prese con i problemi al ginocchio e lasciato fuori dai convocati. Tornano disponibili, dopo l’assenza in Europa League, Ibanez e Mancini.