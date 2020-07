Napoli-Roma, Fienga in procura federale per il caso ‘distanziamento sociale’ – FOTO – VIDEO

Dal campo alla Procura Federale. Oggi il Ceo giallorosso Guido Fienga si è presentato in Procura per discutere il caso ‘distanziamento sociale’ scoppiato dopo le accuse del Napoli. La società azzurra infatti aveva accusato la Roma di non aver rispettato i protocolli relativi al distanziamento sociale negli spazi appositi del San Paolo e subito era arrivato un deferimento lampo per i giallorossi. Fienga, arrivato alle 16.30 circa, è stato accompagnato dall’Avvocato Antonio Conte, dal Segretario Generale Longo e dal medico sociale Manara. Quest’ultimo è stato il primo ad essere ascoltato dalla Procura, in un’udienza durata circa tre quarti d’ora.