Napoli-Roma, arbitra Di Bello: 13 vittorie giallorosse in 18 precedenti

Stasera l’Europa League, domenica il Napoli. I giallorossi sfidano il Cluj, ma l’attesa è già per la sfida del ‘San Paolo’ contro la squadra di Gattuso in programma fra tre giorni alle 20.45. Uno scontro diretto per le posizioni importanti della classifica, soprattutto in ottica Champions League. Ad arbitrare il match sarà Marco Di Bello, che – come si legge sulla nota dell’AIA – sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Bindoni, il IV Uomo Manganiello mentre al Var ci sarà Calvarese conPeretti Avar. Il direttore di gara di Brindisi è al 19esimo incrocio con i giallorossi (formazione più arbitrata da lui in carriera). L’ultimo risale a Roma-Juventus del 27 settembre scorso, terminato 2-2 con la rimonta bianconera. Nella scorsa stagione, invece, il fischietto classe ’81 ha arbitrato i capitolini 4 volte con 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta contro il Torino (0-2). Quello con i granata è l’unico ko della Roma nei 18 precedenti con Di Bello, ad eccezione della clamorosa eliminazione in Coppa Italia ai rigori contro lo Spezia nel 2015 (0-0 al 120′). Nella altre 17 partite sono ben 13 le vittorie della Roma, di cui una ai supplementari in Coppa Italia con l’Empoli. Precedenti positivi anche per il Napoli con l’arbitro pugliese, con 10 vittorie 2 sconfitte: l’ultimo incrocio è Napoli-Atalanta 4-1 del 17 ottobre.