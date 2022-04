Napoli, ripresa degli allenamenti: personalizzato per Osimhen e Fabian. Out Meret

Recuperati Ounas e Malcuit che hanno lavorato con il gruppo

Il Napoli si è ritrovato oggi a Castel Volturno per iniziare a preparare la sfida contro la Roma di lunedì prossimo. Dopo una fase di torello e di attivazione muscolare, gli azzurri si sono cimentati in lavori atletici e hanno svolto esercizi sul possesso palla. Per terminare la sessione hanno giocato una partitella a campo ridotto. Ounas e Malcuit hanno partecipato a tutto l'allenamento con il gruppo mentre Osimhen e Fabian Ruiz hanno preso parte a una seduta di lavoro preventivo personalizzato in palestra. Di Lorenzo e Petagna personalizzato in campo. Meret, invece, è rimasto a riposo per gastroenterite.