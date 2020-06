Mutti: “La Roma non sarà in grado di insidiare l’Atalanta per la Champions”

La ripresa della Serie A riapre la corsa Champions League che vede impegnate Atalanta e Roma in prima fila, con il Napoli che proverà a rimontare anche sulla scia dell’entusiasmo per la vittoria in Coppa Italia. I giallorossi hanno assoluta necessità di centrare la qualificazione, ma Bortolo Mutti non vede grandi possibilità per la squadra di Fonseca. “Non credo che l’Atalanta avrà problemi per la Champions, ha grande personalità. Le squadre di Gasperini ci hanno abituato sempre a finire in crescendo – ha detto a ‘tuttomercatoweb.com’ l’ex allenatore della Dea -. Non vedo la Roma, anche per le problematiche che sta vivendo, per gli alti e i bassi, in grado di insidiare il quarto posto. Poi non bisogna mollare niente”.