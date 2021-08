Mourinho soddisfatto di Zaniolo: “Ha rinunciato a due giorni di vacanza”

Lo Special One contento dell'atteggiamento del numero 22 che testimonia grande attaccamento alla Roma

Mourinho si gode la vittoria della sua Roma. Ciò che importa di più, oltre il passaggio del turno, è sicuramente il ritorno al gol in gare ufficiali di Nicolò Zaniolo. Lo Special One nel post partita si è detto contento dell'atteggiamento del ventiduenne che mette tutto sé stesso in campo e che ha anche rinunciato al riposo offerto dal suo allenatore. "Io gli ho chiesto se aveva bisogno di 2 giorni di vacanza e mi ha detto di no. Non giocherà domenica ma voleva stare con la squadra e questo significa qualcosa". Queste le dichiarazioni di Mourinho dopo il match con i turchi. Zaniolo è definitivamente tornato e non vuole fermarsi. Domenica a Salerno non potrà giocare per squalifica ma è in attesa della chiamata di Mancini che lo riporterebbe in azzurro. Hai microfoni di Skysport il ragazzo ha dichiarato: "Ho presi troppi giorni di riposo. Sono un giocatore della Roma e anche se non sarò in campo a Salerno sarò a fianco della squadra, non mi risparmierò mai e andrò sempre a duemila perché questa è la mia cultura del lavoro e starò sempre con la squadra, allenandomi sempre con il sorriso".