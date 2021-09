Mourinho nella LMA Hall of Fame 1000 Club. Ferguson: “È uno dei più grandi”

La LMA ha celebrato la 1000esima panchina di Mourinho che scatterà contro il Sassuolo con l'ingresso nella Hall of Fame dedicata. A dargli il benvenuto anche l'ex manager dello United

José Mourinho entra nella Hall of Fame 1000 Club. L'allenatore della Roma è solo il 33esimo manager dell'era moderna del calcio europeo a tagliare il traguardo delle 1000 panchine, che scatterà domenica contro il Sassuolo. La LMA (League Managers Association) ha ufficialmente dato il suo benvenuto in questo circolo di tecnici che hanno fatto la storia del calcio inglese, congratulandosi sul proprio sito ufficiale. Sir Alex Ferguson, uno dei membri più prestigiosi della commissione LMA 1000 Club, ha speso alcune parole per il portoghese: "Raggiungere 1000 partite da allenatore sarà un tale orgoglio sia per José che per la sua famiglia. È un traguardo incredibile per lui, soprattutto avendo vinto trofei in quattro campionati europei e ovviamente due Champions League durante il suo percorso. I suoi traguardi gli assicureranno il fatto di essere considerato come uno dei più grandi della storia. A nome della League Managers Association, complimenti e benvenuto nella Hall of Fame 1000 Club, José".

Sono poi arrivate anche le parole dello stesso Mourinho:"Ovviamente mi fa molto piacere raggiungere questo traguardo delle 1000 partite da allenatore nel prossimo weekend, ma al tempo stesso è sempre nella mia natura guardare avanti alla prossima partita invece di sedermi su quelle partite che ho vissuto nella mia carriera. Essere introdotto nella League Managers Association 1000 Club è un traguardo di cui sono orgoglioso e per cui ringrazio la LMA per averlo ricordato, insieme alle tante partite che le mie squadre hanno vinto in tutto questo tempo". La LMA, si legge sul sito ufficiale, presenterà Mourinho con un premio speciale e lo introdurrà formalmente nella Hall of Fame 1000 Club in una cena speciale quando le circostanze lo permetteranno. "Mille panchine, e molte altre ancora", ha scritto poi su Instagram.

Mourinho già faceva parte della Hall of Fame della LMA, dal 2010 per i riconosciuti meriti sportivi e il suo contributo al calcio. Il presidente dell'Associazione Howard Wilkinson ha aggiunto: "José è uno dei manager più rispettati e vincenti della sua generazione. Entrando nella LMA Hall of Fame 1000 Club, aggiunge longevità alla sua serie di qualità manageriali che lo hanno portato a vincere il numero incredibile di 25 trofei negli ultimi 20 anni. Anche se non ha trascorso tutta la sua carriera in Inghilterra, è stato un membro molto amato della LMA da quando è arrivato al Chelsea nel 2004. Ha benedetto la Premier League e il calcio inglese con la sua competenza tattica in tre occasioni ed è mio onore riconoscere la sua carriera e complimentarmi con lui a nome dei colleghi nella LMA".