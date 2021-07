Mourinho, manca poco per l’arrivo a Roma: “Arrivederci Setubal” – FOTO

Domani lo Special One arriverà finalmente nella Capitale

Domani José Mourinho arriverà finalmente a Roma. A quasi due mesi dal suo annuncio ufficiale da parte del club giallorosso, il nuovo allenatore sbarcherà nella Capitale per la gioia dei tifosi, che non vedono l'ora di vederlo all'opera. Mourinho ha quindi salutato Setubal, in Portogallo, ed è pronto per iniziare la sua nuova avventura in Italia: "Arrivederci Setubal", scrive sotto una sua foto di Instagram mentre guarda l'Oceano Atlantico. Lo Special One sbarcherà domani a Ciampino alle 12 con un volo privato proveniente da Lisbona, mentre tra domenica e lunedì ci dovrebbe essere la conferenza stampa di presentazione.