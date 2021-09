Mourinho furioso con la Lega: “Voglio parlare ai giornalisti e me lo impedite”

Il portoghese incontenibile: "La Lazio deve decidere per Sarri, non per me. È una regola del ca***"

José Mourinho perde il derby con la Lazio ma non esce dall'Olimpico a testa bassa. Prima attacca gli arbitri in diretta tv, poi si infuria con il delegato della Lega perché ai giornalisti non viene permesso di entrare in sala stampa per fargli le domande (una scelta della società biancoceleste), durante la conferenza post partita. Il tecnico della Roma non le manda a dire: "Chi l'ha decisa questa cosa?" dice Mourinho al delegato della Lega. "L'ha scelto la Lazio, aveva questa possibilità. Le domande le deve fare il vostro addetto stampa" risponde l'uomo. "L'ha scelto per il suo allenatore, io voglio parlare con i giornalisti - ribatte il portoghese - Non c’è rispetto per la gente che lavora. Questa regola è una cazzata, io voglio parlare alla stampa e voi non mi lasciate parlare. L’addetto stampa non è un giornalista". L'uomo della Lega prova a calmare: "È la modalità che ha scelto la Lazio, non devi prendertela con me". Ma Mourinho è furioso: "È una modalità del ca***, mettitela nel c**o questa modalità".