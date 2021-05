Mourinho, esposto striscione anti-semita a Corso Francia – FOTO

Il messaggio apparso nella notte è stato subito rimosso, ma è diventato virale sui social

Uno striscione anti-semita diretto a José Mourinho è stato esposto nella notte a Roma, in zona Corso Francia. Il messaggio, fotografato e poi rimosso, recitava: "Yesterday Spurs, today A.S. Roma... Tomorrow Maccabi”. Lo striscione, realizzato probabilmente da qualche tifoso della Lazio, non è stato firmato da nessun gruppo della Curva Nord e potrebbe dunque essere stato scritto da qualche "cane sciolto". L'immagine è diventata virale sui social e continua a fare il giro tra i gruppi di Whatsapp a poche ore dal derby della Capitale.