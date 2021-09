Lazio-Roma, Mourinho parla subito alla squadra: tutti in cerchio, poi sotto la Sud

L'allenatore portoghese ci ha tenuto a parlare ai suoi ragazzi in mezzo al campo tra i cori di tutto lo stadio

La Roma perde il derby con la Lazio, un 3-2 amarissimo per Mourinho che proprio non è convinto neanche della direzione dell'arbitro. Il primo pensiero, però, è quello di chiamare a raccolta la squadra in mezzo al campo. Prima di qualsiasi cosa, mentre i biancocelesti sono a festeggiare sotto la curva, il portoghese fa formare ai suoi giocatori un cerchio attorno a lui. Mourinho non vuole che i suoi giocatori si deprimano e a caldo tiene la squadra a rapporto per alcuni minuti. Nessun dramma, questo vuole lo Special One che non ha neanche aspettato il rientro negli spogliatoi. Al termine del suo discorso, Mourinho accompagna la squadra sotto la Curva Sud, che risponde con cori e applausi nonostante la sconfitta.