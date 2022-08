Mou e gli attacchi al prato dell’Olimpico: ecco la spiegazione

Che Josè Mourinho sia un tipo diretto è abbastanza noto. Ma che, in pochi giorni, definisca il prato dell’Olimpico prima “un campo di patate” poi “un campo simile a una spiaggia” forse in pochi se lo aspettavano. Difficile, vedendo il prato dal vivo o in televisione, dare torto all’allenatore portoghese: se ne parla dall’amichevole Roma - Shakhtar, quando Dybala (non esattamente il più scarso tecnicamente dei giocatori) sbaglia un calcio d’angolo alzando quella che sembra sabbia, ma in realtà è terra, e se ne è parlato anche ieri, durante Lazio - Inter, quando sia chi era allo stadio sia chi vedeva la partita in tv notava, e lo faceva presente soprattutto sui social, che “un campo così non è all’altezza della Serie A”. Da quanto riporta però La Gazzetta dello Sport andando a fondo sulla questione, una spiegazione c’è: il terreno dell’Olimpico non è brutto o fatto male, è semplicemente giovane e, secondo alcuni, più penalizzato da un effetto visivo che reale. E quindi, per usare un termine tecnico, che gli esperti utilizzano per descrivere i terreni di gioco appena nati, “si spelliccia”. Dopo la vittoria della Conference League, con i tifosi della Roma che hanno festeggiato anche sul prato dell’Olimpico portando via alcune zolle, e dopo un’estate di concerti Sport e Salute ha dovuto rifare da capo il terreno di gioco, rizollandolo, i primi giorni di luglio (tra la prima e la terza settimana) con un investimento di oltre 130mila euro.