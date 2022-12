Moscardelli scherza su Mourinho: “Ci ho parlato, non va ad allenare il Portogallo”

È stato il tema principale degli ultimi giorni in casa Roma, quello sul possibile addio di José Mourinho per andare ad allenare la nazionale del Portogallo. Al momento rimarrà una suggestione, con la testa che rimane interamente sui giallorossi. A scherzare sulla questione è stato anche Davide Moscardelli:"Non va ad allenare il Portogallo, ci ho parlato io, state tranquilli". L'ex calciatore - tra le altre - del Bologna, attuale compagno di squadra di Totti nella Lega Calcio a 8, ha detto la sua anche sulla Roma:"Come la vedo? In televisione, mi fermo così - continua ai microfoni di TvPlay Calciomercato.it -. Ho iniziato da tifoso e poi ho fatto il calciatore, l'idea di vedere le partite della mia squadra del cuore è cambiata. Dispiace quando non vince, ma finisce lì e si aspetta la prossima partita per cercare di vincerla. Mourinho non può non piacere per quello che ha fatto e vinto, non fa giocare la squadra in maniera spettacolare ma nel calcio contano i risultati. Lui l'anno scorso ha alzato una coppa, sta cercando di portare avanti un lavoro, facciamolo lavorare e diamogli tempo, come a Roma si fa poche volte".