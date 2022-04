Modric fenomenale in Real-Chelsea, Totti lo elogia: “Mostro!” – FOTO

Un complimento con un valore diverso per il croato che non ha mai nascosto la sua ammirazione per l'ultimo numero 10 giallorosso

Il mondo è ai piedi di Luka Modric. L'assist di esterno per il gol del 3-1 di Rodrigo che ha dato il via alla rimonta del Real ai danni del Chelsea ha fatto stropicciare gli occhi a tutti gli amanti del calcio. Sotto il post pubblicato su Instagram dal croato nel post-partita, "Mollare non è un'opzione" è la didascalia, tra le molte star che hanno commentato c'è anche Francesco Totti. "Un mostro" con due mani che applaudono il messaggio del Capitano per il centrocampista dei blancos unico vincitore del pallone d'oro tra Messi e Ronaldo in questi anni. Un complimento con un valore diverso per Modric che non ha mai nascosto la sua ammirazione per l'ultimo numero 10 giallorosso: "Francesco Totti è stato uno dei giocatori che ho amato di più per il suo modo di giocare: affrontarlo è stato impressionante. Abbiamo scambiato la maglia e parlato, per me è stato un momento unico".