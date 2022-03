Mkhitaryan: “Vogliamo sognare ed essere sempre pronti”

Il centrocampista ha parlato nel post partita ai microfoni di Sky

Basta Sergio Oliveira alla Roma e a José Mourinho per avere la meglio sul Vitesse all'andata degli ottavi di finale di Conference League. Lo stesso centrocampista che poi viene espulso quasi a fine gara per un doppio giallo. Nella gara di ritorno all'Olimpico, lo Special One dovrà rinunciare, però, anche a Gianluca Mancini, oggi in veste di capitano, che è stato ammonito nel finale ed era in diffida.