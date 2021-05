Miriam Peruzzi, la scout che ha scoperto Darboe: “Mio papà lo adotterà”

Il talento della Roma ha parlato di lei ieri nel post partita: "Mi ha dato una nuova famiglia"

Tre anni fa, Darboe era solo un ragazzino, ora è un uomo, che ha le potenzialità di fare bene ad altissimi livelli. Il lavoro dietro? Enorme, credetemi. Papà tutte le sere lo chiamava per dargli nozioni di tattica, e nei weekend, quando non giocava, veniva a casa sua a Marciano della Chiana. A casa mia si parla di tattica e calcio, una cosa da diventare matti. Ibra aveva bisogno anche di questo: il padre non c’è più da nove anni, la mamma è rimasta in Gambia. Ha due sorelle e un fratello più piccolo. A Roma, in un contesto come quello, poteva sentirsi spaesato. Con mio papà e pure mia mamma non sono mancati gli scontri, eh: culture, abitudini, perfino religioni diverse. Sono aspetti che contano - conclude Peruzzi -. Spesso si pensa che il calcio sia solo in campo, invece la maggior parte è fuori. E poi c’era quel problema del fisico: pesava 50 kili, ne ha presi venti lavorandoci giorno dopo giorno, anno dopo anno. Per fortuna esistono figure come Alberto De Rossi, Morgan De Sanctis: fanno il bene della società e hanno fatto il bene di Ibra".