Mirante: “Non sottovaluteremo il Wolfsberger”

La Roma si prepara per affrontare l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Contro il Wolfsberger Fonseca conferma in porta Mirante, che ha parlato nel pre-partita. Le sue parole:

MIRANTE A ROMA TV

La Roma deve giocare contro l’avversario e anche contro se stessa, senza sottovalutare l’avversario.

Assolutamente, la partita di andata ci insegna questo. Non sottovaluteremo l’avversario, perché non lo faremo. Andremo in campo per passare il turno, è nelle nostre corde quindi metteremo tutto in campo per farlo.

Eri in campo anche all’andata, ti aspetti un atteggiamento diverso da parte del Wolfsberger, visto che hanno la mente libera da pensieri e da obblighi di classifica?

No, queste partite possono riservare delle difficoltà che già in passato abbiamo avuto, quindi una squadra che non ha l’assillo della qualificazione ma comunque viene a giocare a Roma e vorrà sicuramente fare risultato. Sta a noi mettere sui binari giusti la partita.

Quanto è cambiata la Roma rispetto alla partita di andata?

La Roma sta cambiando, sta facendo il suo percorso, sicuramente ci sono delle cose da migliorare. La dedizione e l’attenzione che stiamo avendo in queste ultime partite fa ben sperare, ovviamente a questi livelli ci sono sempre degli esami ogni 3 giorni. Sta a noi avere continuità nella testa e nelle gambe.